UP News: बच्चों के वैक्सीनेशन का आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, घर बैठे ऐसे करें स्लॉट बुक, क्या होगा मान्य, जानें प्रक्रिया

लखनऊ: कोरोना वायरस (Children Vaccination) के खिलाफ 3 जनवरी से निर्णायक जंग की शुरुआत हो रही है. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) समेत पूरे देश में तीन जनवरी से बच्चों को वैक्सीन (15 to 18 Years Old Vaccination Registration) लगेगी. बच्चों के वैक्सीनेशन (Vaccination) के लिए रजिस्ट्रेशन (Registration For Covid Vaccine) की शुरुआत आज यानी 1 जनवरी से हो रही है. फिलहाल, उत्तर प्रदेश के सभी 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी. बीते दिनों देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की घोषणा की थी. तीन जनवरी से बच्चों को वैक्सीन के सुरक्षा कवच के तौर पर कोवैक्सीन लगेगी.

उत्तर प्रदेश के लिए 15 से 18 साल के बच्चों के लिए अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है. कोरोना के बढ़ते मामले और ओमीक्रोन कहर से बच्चों को बचाने के लिए योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए आज से कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. बच्चों के टीकाकरण के लिए ऑनसाइट स्लॉट बुकिंग भी करवा सकते हैं. इसके लिए दसवीं का आईडी कार्ड मान्य होगा. पूरे देश में 10 करोड़ के आसपास बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है.

कोविन पोर्टल पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन

– बच्चों के वैक्सीनेशन के पंजीकरण के लिए सबसे पहले https://www.cowin.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं.-यहां कोविन पोर्टल पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा.-रजिस्ट्रेश के वक्त आपको बच्चे का नाम, उम्र समेत कुछ इनफॉर्मेशन देने होंगे.-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने पर आपके मोबाइल पर कन्फर्मेशन मैसेज आएगा.-फिर आप अपने इलाके का पिन कोड डालें.-आपके सामने वैक्सीनेशन सेंटर की लिस्ट आ जाएगी.-इसके बाद आप अपनी तारीख और समय के साथ अपना वैक्सीनेशन स्लॉट बुक कर सकते हैं.

यूपी में है खास इंतजाम