UP Weather: हाड़ कंपाने वाली ठंड के लिए हो जाइये तैयार, मौसम विभाग ने की ये भविष्यवाणी

Weather in UP : मौसम विभाग (Weather Department) की ताजा जानकारी के अनुसार पश्चिमी यूपी (West UP) में अब मौसम बिगेड़ेगा (Bad Weather). सर्दी में अब पहले से तेजी हो जाएगी जिससे ठिठुरन बढ़ेगी. 18 दिसम्बर से शीतलहर (Cold wave) का असर पूरे पश्चिमी यूपी में दिखाई देगा. मौसम विभाग ने इसे लेकर इस क्षेत्र के लिए चेतावनी जारी की है.