लखनऊ: यूनिवर्सिटी की महिला अधिकारी को नहीं मिला पुलिस से न्याय, CM योगी से लगाई गुहार

Crime Against Women in UP: आपको बताते चलें कि लखनऊ के शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की एक महिला अधिकारी ने रजिस्ट्रार अमित कुमार सिंह ,परीक्षा नियंत्रक अमित कुमार राय ,समाजशास्त्र के प्रोफेसर हिमांशु शेखर झा, अरविंद कुमार सिंह डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ शारीरिक, मानसिक, लैंगिक उत्पीड़न ,छेड़छाड़, आपराधिक साज़िश, धमकाने की एफआईआर 29 दिसंबर को पारा थाने में दर्ज कराई गई थी.