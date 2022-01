UP Election 2022: योगी कैबिनेट के मंत्री का दावा- अगले 25 साल तक केंद्र और UP में होगा BJP का राज होगा

UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Elections 2022) को लेकर अब तक आए ओपिनियन पोल के (UP Election Opinion Poll) के नतीजों में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनती दिख रही है. न्यूज 18 के महापोल (UP Election MahaPoll) में भी भाजपा पूर्ण ब​हुमत के साथ सत्ता में वापसी करती दिख रही है. हालांकि, पिछली बार की तुलना में इस बार काफी सीटों का नुकसान होता दिख रहा है. हालांकि, इस महापोल पर योगी सरकार के आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री का कहना है कि भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतने जा रही है. अगले 25 साल तक केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा का राज होगा.