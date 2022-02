UP Chunav: 1 सीट वाली कसक हुई खत्म? भतीजे Akhilesh Yadav के लिए कल करहल में रहेंगे चाचा Shivpal Singh Yadav, जानें क्या है प्लान

UP Elections 2022: यूपी विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2022) में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party News) से गठबंधन कर पार्टी से लेकर चुनाव चिह्न की 'कुर्बानी' देने वाले चाचा शिवपाल यादव (Shivpal Singh Yadav) की अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के साथ कड़वाहट खत्म होती दिख रही है. यूपी चुनाव (UP Chunav) में भले ही शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Yadav) को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav News) ने एक ही सीट दी हो, मगर भतीजे को जीत दिलाने के लिए चाचा प्रचार करने को पूरी तरह से तैयार हैं. अखिलेश यादव के लिए कल करहल में शिवपाल यादव गरजेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे.