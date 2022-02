करहल में बेटे अखिलेश का नाम ही भूल गए मुलायम यादव, कान में ऐसा क्या कहा गया कि हंस पड़े नेताजी

UP Chunav Mulayam Singh Yadav In Karhal: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में पहली बार विधानसभा चुनाव (UP chunav) लड़ रहे समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के लिए वोट की अपील करने के लिए सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) करीब तीन साल बाद चुनावी मैदान में उतरे. अखिलेश यादव के पिता और पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव (Mulayam yadav) ने गुरुवार को मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट (Karhal) से वोट की अपील की और किसानों, नौजवानों एवं व्यापारियों को देश के विकास के लिए मजबूत स्तंभ करार दिया. सभा के दौरान जब मुलायम सिंह यादव मंच से प्रचार कर रहे थे, तब एक वक्त ऐसा भी आया कि वह न केवल अखिलेश यादव के लिए वोट मांगने की अपील करना भूल गए, बल्कि करहल से उम्मीदवार सपा अध्यक्ष का नाम तक भूल गए.