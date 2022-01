UP News: लखनऊ के बाद अब मथुरा में देखा गया तेंदुआ, पेड़ पर चढ़ शख्स ने बनाया वीडियो, दहशत में लोग

Leopard in Mathura: उत्तर प्रदेश (UP News) में तेंदुआ (leopard) का तांडव जारी है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाद अब मथुरा जनपद में भी तेंदुआ (leopard Video) देखा गया है और इस संबंध में एक ग्रामीण द्वारा पेड़ पर चढ़कर बनाया गया एक वीडियो पूरे जनपद (Leopard in mathura) में वायरल हो रहा है. तेंदुआ देखे जाने की जानकारी पाकर वन विभाग ने भी तीन टीमें बनाकर अलग-अलग दिशा में भेज दिए हैं तथा आसपास के एक दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को विशेष निर्देश देकर अकेले और असुरक्षित तरीके से नहीं घूमने की सलाह दी है.