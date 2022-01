UP Chunav: बीजेपी के पूर्व MP हरिनारायण राजभर बोले- ‘एके शर्मा बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री’

अभिषेक राय, मऊ: यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) से नेताओं के बयानबाजी सामने आने लगी है. इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर (Former MP Harinarayan Rajbhar) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में वह कहते दिख रहे हैं कि आगामी समय में एके शर्मा यूपी के सीएम (AK Sharma UP CM) बन सकते हैं. बीजेपी के पूर्व सांसद के वीडियो को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है.

घोसी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर कह रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी उपाध्यक्ष एके शर्मा यूपी के सीएम बन सकते हैं. यह वीडियो 4 जनवरी को मऊ की एक सभा का बताया जा रहा है. जनसभा में हरिनारायण राजभर ने जनसभा में संकल्प लिया कि वे एके शर्मा के सीएम बनाने के लिए काम करेंगे. घोसी के पूर्व सांसद ने कहा कि,’जैसे हमने तिवारी जी से कहा कि भविष्य में हमारे प्रदेश के शर्मा जी सीएम हो सकते हैं, इसीलिए वह शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना बचाकुचा जीवन लगाएंगे. उन्होंने कहा कि वह आज संकल्प लेते हैं कि वह एके शर्मा के यूपी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे, अपने प्रदेश और मऊ की जनता के लिए काम करेंगे. इस बात को लेकर जनता में तालियां भी बजी साथ में एके शर्मा ने उनके पीठ पर थपकी भी लगाई.