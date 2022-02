UP Election 2022: 'दंगा, राहजनी और...लाल टोपी सुरक्षा के लिए खतरा', अखिलेश पर मेरठ में CM योगी जमकर बरसे

UP Chuna 2022: यूपी विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2022) में पहले चरण के लिए 10 फरवरी को वोटिंग होगी, इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जोर-शोर से प्रचार-प्रसार में जुटी हुई हैं. भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने के मकसद से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) भी ताबड़तोड़ चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं. यूपी चुनाव (UP Elections 2022)में प्रचार के लिए मंगलवार को मेरठ (Meerut News) पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) पर तंज कसा और कहा कि लाल टोपी सुरक्षा के लिए खतरा है. बगैर अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) का नाम लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनकी लाल टोपी ही सुरक्षा के लिए खतरा है. इस लाल टोपी का मतलब दंगा, राहजनी और किसानों की ट्यूबवेल मोटर चोरी हो जाना है.