Corona Update: मेरठ में 86 नए मरीज मिले, 35 महिलाएं भी पॉजिटिव, एक्टिव केस 256

Corona Virus New Case in UP: मेरठ में कोरोना के 86 नए केस मिलने से हड़कम्प मच गया. यहां अब कोरोना के 256 एक्टिव केस हो गए हैं. नए केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई है. आज मिले 86 नए केस में दो विदेश से लौटकर मेरठ आए हैं. दूसरे राज्यों से भी ट्रैवल करने वालों की संख्या बीस के करीब है. 86 नए मामलों में पैंतीस महिलाएं शमिल हैं. बाजारों में भीड़ कोरोना गाइडलाइन का मखौल उड़ा रही है.