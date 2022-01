Meerut: चाइनीज मांझा के खिलाफ वन विभाग ने शुरू किया अभियान, कई जख्मी पक्षियों का रेस्क्यू

Campaign Against Chinese Manjha: चाइनीज मांझा इंसानों के साथ पशु-पक्षियों को भी जख्मी कर रहा है. मांझे से जख्मी कई पक्षियों का मेरठ वन विभाग ने रेस्क्यू किया. अब वन विभाग ने युवाओं की टीम के साथ मिलकर SAY NO TO CHINESE MANJHA अभियान शुरू किया है.