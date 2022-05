ज्ञानवापी मामलाः वरिष्ठ संघ प्रचारक इंद्रेश बोले- दुनिया जानना चाहती है सच, सामने आना ही चाहिए

Follow us on

अगर आक्रांता को कहते हैं कि हिस्ट्री बनाओ सज्जनों को हिस्ट्री क्यों नहीं बनाते हैं तो क्या ये जगत के अंदर अन्याय नहीं है. इस पर भी सभी को विचार करना चाहिए. वरिष्ठ संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि हमसे चाहते हैं जो आक्रांता है इन्हें अपना मानों लेकिन हमारे महापुरुषों को दुनिया में स्थान क्यों नहीं. इंद्रेश कुमार ने कहा कि To know the root to know the truth आवश्यक है. इंद्रेश कुमार जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करने मेरठ पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण और संतुलन को लेकर सारा विश्व चिंतित है.