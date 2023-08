मेरठ. पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और सचिन को लेकर कराची टू नोएडा फिल्म की शूटिंग शुरु हो गई है. शूटिंग की पहली तस्वीर भी आ गई है. इस तस्वीर में सीमा हैदर का किरदार निभा रही कलाकार बॉर्डर पर बच्चों के साथ दिखाई दे रही हैं. इधर फिल्म को बनाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. अब इस मामले में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भी एंट्री हो गई है. कराची टू नोएडा फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने अब महाराष्ट्र नव निर्माण सेना पर आरोप लगाया है. एक ट्वीट का हवाला देकर अमित जानी ने आरोप लगाया है. फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने बाकायदा बयान दिया है कि उन्हें धमकी दी गई है लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं.

अमित जानी ने कहा कि यूपी वाले ने फिल्म बनाने की ठानी तो मनसे चिढ़ गई है. यूपी में फिल्म की शूटिंग को लेकर मनसे चिढ़ गई है. इसलिए धड़क फड़क जैसी धमकियों से उन्हें डराया जा रहा है. अमित जानी ने एलान किया कि वो मुंबई में बैठकर बनाएंगे फिल्म, डरेंगे नहीं. मुंबई में बैठकर फिल्म का पूरा होमवर्क करेंगे. यूपी नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी ने फिल्म को लेकर चुनौती के लहज़े में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं.

अमित जानी ने कहा कि फ़िल्म या सीमा हैदर से नहीं बल्कि इस बात से मनसे चिढ़ रही है कि फ़िल्म के कलाकार UP, BIHAR के हैं. प्रोडक्शन हाउस UP का है. डायरेक्टर UP के हैं. प्रोडयुसर UP के हैं. और इसकी शूटिंग यूपी में होगी. अमित जानी ने कहा मनसे को इस बात कि चिढ़ है कि ये फ़िल्म UP के लड़के ने झटक ली और मुंबई मे बैठे बड़े लोगो के हाथ से अवसर निकल गया.

इससे पहले सपा नेता अभिषेक सोम ने अपने ट्वीटर हैंडल से सीमा हैदर और अमित जानी को पाकिस्तान जाने के लिए एयर टिकट भेजा था. .अभिषेक सोम ने लिखा था कि अपनी हिरोइन को लेकर पाकिस्तान चले जाइए. ट्वीट में ए टेलर मर्डर स्टोरी और कराची टू नोएडा फिल्म का पोस्टर और एयर टिकट अटैच किया गया है. इधर अमित जानी ने गुलाम हैदर को फिल्म की कहानी डिस्कस करने के लिए निमंत्रण दिया है. उन्होंने कहा है कि गुलाम हैदर चाहें तो वीज़ा लेकर भारत आएं और उनसे कहानी को लेकर बात करें. इससे पहले पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को जानी फायरफॉक्स मीडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमित जानी ने एक ट्वीट किया था. इस ट्वीट में उन्होंने मेरठ निवासी अभिषेक सोम पर धमकी का आरोप लगाया था. उन्होंने आशंका जताई है कि फिल्म के सेट पर हंगामा हो सकता है.