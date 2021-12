Meerut News Bulletin:-लोहिया नगर में बुनकर उद्योग के लिए जमीन का रास्ता साफ सहित देखिए मेरठ की प्रमुख खबरें

1-लोहिया नगर में बुनकर उद्योग के लिए जमीन का रास्ता साफविकास भवन सभागार में मंगलवार को उद्योग बंधु समिति की बैठक का आयोजन हुआ.बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी शशांक चौधरी ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर कराया जाएगा.साथ ही मेरठ के लोहिया नगर में बुनकर उद्योग के लिए जमीन का रास्ता भी साफ हो गया.बैठक में 19 एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी.साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये.इस अवसर पर सहायक नगर आयुक्त ब्रजपाल सिंह, उपायुक्त उद्योग वीके कौशल, अग्रणी जिला बैंक प्रबन्धक संजय कुमार, जिला सूचना अधिकारी आशुतोष चन्दोला, उद्यमियों में सुमनेश अग्रवाल उपस्थित रहे.

2-पहले एक्स-रे कराने को लेकर मेडिकल में हंगामामेडिकल कॉलेज में एक्स-रे कराने को लेकर सफाई व्यवस्था कंपनी के कर्मचारी एवं मेडिकल x-ray टेक्निशियन के बीच तीखी नोकझोंक हो गई जिसके बाद सफाई कर्मचारी ने आरोप लगाया कि संबंधित टेक्नीशियन द्वारा उसके चांटा मारा गया है.जिसके पास सफाई कर्मचारियों ने मेडिकल में हंगामा किया मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल प्रशासन द्वारा एक जांच कमेटी गठित कर दी गई.

3-डाक पखवाड़े का समापन जागरूकता रैली निकालकर लोगों को किया जागरूकभारतीय डाक विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित स्वच्छता पखवाड़े का मंगलवार को समापन हो गया.इस अवसर पर प्रवर डाक अधीक्षक मेरठ अनुराग निखारे ने अपने देश पर एक जागरूकता रैली निकाली. जिसमें डाक कर्मचारियों द्वारा विभिन्न लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया.इस दौरान रिवर उप अधीक्षक रामनाथ सीनियर पोस्टमास्टर मेड़सिटी एमपी भारद्वाज सीनियर पोस्टमास्टर कैंट जेएन शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

4-दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का समापनरघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मेरठ के बीएड विभाग में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कांफ्रेंस जिसका शीर्षक “Landscape of Higher Education in India:A Perspective to Impart Quality Education” का समापन हुआ. द्वितीय दिन आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एचएस. सिंह ने छात्राओं को संबोधित किया. छात्राओं को नई शिक्षा नीति की अच्छाइयों को बताते हुए कैसे हम उसे अपनी पुरानी शिक्षा से जोड़ सकते हैं. इस अवसर पर विभिन्न महाविद्यालयों के प्रोफेसर, लेक्चरर , आरजी महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर निवेदिता मलिक उपस्थित रही.

5-नाट्य मंचन से किया मतदान के प्रति जागरूकशहीद मंगल पांडे राजकीय महिल महाविद्यालय में हिंदी विभाग की छात्राओं द्वारा मतदान के प्रति जागरूकता के लिए नाटकीय मंचन किया.जिसमें उन्होंने सभी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया नाटक.इस दौरान हिंदी विभागाध्क्ष डिलीट डॉ सुधा रानी,डॉ लता कुमार उपस्थित रही.