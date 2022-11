रिपोर्ट: पीयूष शर्मा

मुरादाबाद. उत्तर प्रदेश सरकार अपराध पर अंकुश लगाने के साथ जनता की सहूलियत के लिए तरह तरह की योजनाएं चल रही हैं, ताकि जनता को जगह-जगह ना भटकना पड़े. इसी को लेकर सरकार की मंशा के अनुरूप मुरादाबाद रेंज के डीआईजी शलभ माथुर ने एक नई पहल की शुरुआत की है. उन्होंने अपने ऑफिस आने जाने वाले फरियादियों को विजिटिंग कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिस पर डायल 112 यूपी पुलिस, महिला हेल्पलाइन 1090, एंबुलेंस 108, महिला हेल्पलाइन 1090, कंट्रोल रूम एमडीडी 7839857245, साइबर सेल 9454401742 सहित आदि नम्बर दिए गए है. यह विजिटिंग कार्ड आम जनता के लिए एक तरह से हेल्प डेस्क की तरह काम करेगा.

उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता की सुविधा के लिए महिला हेल्प डेस्क 1090, डायल 112 सहित आदि नंबर जारी कर रखे हैं. इन नंबरों को डायल कर घर बैठे ही आप पुलिस की या चिकित्सा और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इन नंबरों की जानकारी कुछ लोगों को नहीं है. जनता को जागरूक करने के लिए मुरादाबाद रेंज के डीआईजी ने सरकार द्वारा जारी किए गए नंबरों को दर्शाते हुए एक विजिटिंग कार्ड जारी किया है, जो आने वाले सभी फरियादियों को दिया जाता है. उनसे अपील की जाती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस विजिटिंग कार्ड को शेयर करें.

‘मे आई हेल्प यू ‘ के लिए दिया जा रहा कार्ड

डीआईजी शलभ माथुर ने न्यूज़ 18 लोकल से खास बातचीत में बताया कि यह एक मे आई हेल्प यू कार्ड (May I help you) है. यह कार्ड उन लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिन्हें फोन नंबर की आवश्यकता होती है. जनता को इस तरह की जानकारी की आवश्यकता रहती है, इसलिए इस कार्ड को बनाया गया है.

पहले भी किया गया है यह कार्य

शलभ माथुर ने बताया कि पूर्व में भी मुरादाबाद पुलिस के द्वारा और हमारे द्वारा एक मे आई हेल्प यू कार्ड मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिस कर्मियों को दिया गया था. इससे वह जहां-जहां जाएं इस विजिटिंग कार्ड को दें. इसी को देखते हुए दूर दराज से यहां पर जो भी फरियादी या अन्य किसी कार्य से लोग आते हैं. उन लोगों को वास्तव में पुलिस की किसी मदद की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, तो उनके लिए यह कार्ड दिया जाता है. इस पहल का मकसद है कि जरूरतमंद लोग दूर ना आकर अपनी समस्या का फोन पर ही समाधान कर सकें.