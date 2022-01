Amit Shah in UP: 'अखिलेश को लाज नहीं आती, हिम्मत हो तो...', मुजफ्फरनगर में सपा-बसपा पर जमकर बरसे अमित शाह

Amit Shah Attacks on Akhilesh Yadav: यूपी विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2022) में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर से केंद्रीय गृहमंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) ने कमान संभाल ली है. अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के दौरे के अगले ही दिन मुजफ्फरनगर (Amit Shah in Muzaffarnagar) पहुंचकर अमित शाह (Amit Shah News) ने समाजवादी पार्टी के मुखिया पर हमला बोला और माफियाराज, गुंडाराज कहकर सपा सरकार की कमियां गिनाईं. मुजफ्फरनगर में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि बहन जी एक जाति की बात करती थीं, कांग्रेस परिवार की बात करती थी और अखिलेश की सपा तो गुंडा माफिया की बात करती थी. अमित शाह ने ललकारते हुए कहा कि अखिलेश यादव को लाज नहीं आती. हिम्मत हो तो अपने समय के आंकड़े लेकर प्रेस वार्ता करें. योगी सरकार में लूट हत्या बलात्कार के मामलों में कमी आई है.