UP Election Results Live Updates: पहले चरण की 58 सीटों पर कौन आगे-कौन पीछे, देखें रिजल्ट के हर अपडेट

UP Election Result 2022 Votes Counting Live Update: यूपी विधानसभा चुनाव (UP Election Result 2022) के लिए आज वोटों की गिनती (UP Chunav Votes Counting) है और आज दोपहर के बाद तक यह साफ हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी. उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर पहले फेज (UP Election Firts Phase Result) की वोटिंग हुई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 विधानसभा सीटों पर कुल 623 प्रत्याशियों ने अपना किस्मत आजमाया. इन सीटों पर कौन उड़ाएगा जीत का गुलाल और किसका होगा बुरा हाल, अब से कुछ देर में नतीजे आने के बाद साफ हो जाएगा. पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा और मथुरा की सीटें आती हैं.