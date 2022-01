नोएडा. गौतम बुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) में एक-दो या 5-10 नहीं पूरे 20 बाइक (Bike) बरामद की गई हैं. दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में बाइक चोरी करने वाले गिरोह से यह सभी बाइक बरामद हुई हैं. गिरोह के तीन बदमाश भी पकड़े गए हैं. खास बात यह है कि बरामद की गईं सभी बाइक अलॉय व्हील वाली हैं. बाजार में डिमांड के चलते बदमाश अलॉय व्हील वाली बाइक (Alloy wheel bike) को निशाना बनाते थे. पकड़े गए बदमाश एक मिनट से भी कम वक्त में व्हील, हैडिंल और इग्निशियन जैसे लॉक तक खोल देते हैं. पुलिस (Police) ने अलॉय व्हील वाली बाइक चलाने वालों से अपनी बाइक में अच्छी क्वालिटी के लॉक लगवाने और उनकी सुरक्षा के लिए अलर्ट किया है.

तीनों आरोपियों से बरामद बाइक की यह है पूरी डिटेल

हीरो स्पलेण्डर रंग काला रजि0 नं0 RJ 02 M 2179, CH NO. 03F20F30999.हीरो स्पलेण्डर रंग काला फर्जी रजि0न0-DL3SBE8276, CH NO. MBLHA10CGGHDA0571, ENG NO. HA10ERGHD32266 सही रजि0न0- नं0 DL 5 SAT 1041 है. सम्बंधित मु0अ0सं0 46/22 धारा 379 भादवि0 थाना बीटा-2 कमिश्नरेट जीबीएन.हीरो होण्डा पैशन प्लस रंग काला रजि0 नं UP 16 C 8753 अंकित है, व चै0 नं0 02H21C12243 ENG NO. 02HC21510216 है.हीरो स्पलेण्डर प्लस रंग काला रजि0 नं0 UP 16 BZ 8740 CH. NO. MBLHAR07XJHJ83637, ENG NO. HA10AGJHJ48113 सम्बंधित मु0अ0सं0 47/2022 धारा 379 भादवि0 थाना बीटा-2 कमिश्नरेट जीबीएन.हीरो स्पलेण्डर प्रो रंग काला बिना नम्बर प्लेट चै0नं0 MBLHA10ASBHA080 (e-challan app पर कोई रिकार्ड नहीं.हीरो स्पलेण्डर रंग काला बिना नम्बर प्लेट चै0नं0 MBLHA10AMDHJ0618, (e-challan app पर कोई रिकार्ड नहीं.हीरो स्पलेण्डर प्लस रंग काला रजि0 नं0 UP 16 AR 7084 CH NO. MBLHA10AMDHN29492 ENG NO. HA10EJDHM16020 सम्बंधित मु0अ0सं0 34/2022 धारा 379 भादवि0 थाना बीटा-2 कमिश्नरेट जीबीएन.हीरो पैशन प्रो रंग काला बिना नम्बर प्लेट, चेसिस नं. MBLHAR180HHB38808 सही रजि0नं0 UP 16 BP 8906.

हीरो स्पलेण्डर प्लस रंग काला जिस पर आगे नं प्लेट नही है तथा पीछे केवल UP 16 लिखा है. CH NO. MBLHAW081KHG00154, ENG NO. HA10AGKHG00064 है. सम्बंधित E- FIR 003929/2021 धारा 379 भादवि पुलिस स्टेशन एम वी थेफ्ट .हीरो सुपर स्पलेण्डर रंग काला लाल रजि नं UP 16 AZ 0035, CH NO. MBLJA05EACNG16471, ENG NO. JA05ECC9G16575, सम्बंधित मु0अ0सं0 434/2021 धारा 379 भादवि0 थाना जलेसर जनपद एटा.हीरो पैशन प्रो रंग लाल रजि0नं0 UP 16 Y 0429, CH NO. MBLHA10ER9GH43555, ENG NO. HA10ED9GH49934.हीरो स्पलेण्डर प्लस रंग सिल्वर फर्जी रजि0नं DL 3 SAM 5272, CH NO. MBLHAR078HHL44447, ENG NO. HA10AGHHL46103 सही रजि0नं0- DL 5 SBN 7719 सम्बंधित ई एफ आई आर 029842/2018 धारा 379 भादवि0 इ पुलिस स्टेशन एम वी थेफ्ट.बजाज प्लेटिना रंग काला CH NO. MD2A18AZ3DRF11133 ENG NO. DZZRDF61114, सही रजि0नं0- UP 16 AR 4660.