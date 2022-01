पूर्व IPS के दो ठिकानों पर इनकम टैक्स का सर्च अभियान, घर के बेसमेंट में बने लॉकर में छिपाई बेनामी!

Income Tax search operation of former IPS: इनकम टैक्स की टीम UP कैडर के सेवानिवृत्त DG स्तर के IPS अधिकारी के आवास में सर्वे करने पहुंची. नोएडा, गाजियाबाद में इनकम टैक्स विभाग बड़ी कार्रवाई हुई है. इनकम टैक्स के अफसर तीन संदिग्ध लोगों के बेनामी संपत्तियों को तलाशने में जुटी है. इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक, नोएडा के सेक्टर 50 में स्थित मानसम कंपनी के दफ्तर में इनकम टैक्स द्वारा सर्वे किया गया है. करीब 650 से ज्यादा लॉकर को किराए पर मानसम कंपनी द्वारा दिया जाता है. इस कंपनी की मालकिन पूर्व IPS अधिकारी की पत्नी हैं.