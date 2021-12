News 18 India Chaupal: सीएम योगी ने कहा - यूपी में सब बन सकता है, पर शाहीन बाग नहीं

Everything According to the Law : सीएम योगी ने कहा कि वो दौर गया, जब हिंदू समाज को अपने पवित्र स्थलों के लिए संघर्ष करना पड़ा था. खून बहाना पड़ा था. अब इसकी आवश्यकता नहीं है. जो विधिसम्मत होगा, संवैधानिक होगा, लोकतांत्रिक होगा, उस तरीके से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं. अब वो समय गया, जब वोट बैंक की राजनीति के लिए रामभक्तों पर गोलियां चलाई जाती थीं.