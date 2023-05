Shiv Nadar University Shooting: स्नेहा को जीने का हक नहीं, वो लोगों की लाइफ बर्बाद कर रही है... पढ़ें प्रेमी अनुज का आखिरी मैसेज

नोएडा. ग्रेटर नोएडा के शिव नाडर यूनिवर्सिटी में छात्रा की हत्या कर खुद को गोली मारने वाले छात्र अनुज का एक वीडियो सामने आया है. 23 मिनट का यह वीडियो वारदात से 12 मिनट पहले की बताई जा रही है. इस वीडियो में अनुज ने अपनी फैमिली लाइफ से लेकर मृतका के साथ रिलेशनशिप और प्यार में धोखे की पूरी दास्तां सुनाई है. उसने एक-एक चीज को विस्तार से कहा है कि कैसे उसकी दीदी को जीजा ने जिन्दा जला दिया. फिर चाची ने चाचा को छोड़ दिया तो कैसे उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई. फिर शिव नाडर यूनिवर्सिटी में कैसे उसकी दोस्ती मृतका से हुई?

अनुज ने अपना यह आखिरी वीडियो मैसेज यूनिवर्सिटी के 12 ऑफिस बेयरर्स को भी भेजा है. फिलहाल इस हत्याकांड की जांच पुलिस कर रही है. बता दें कि कॉलेज के थर्ड ईयर के एक छात्र अनुज ने पहले अपनी दोस्त जो की थर्ड ईयर की छात्रा है उस पर दो गोलियां मारी और उसके बाद खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी.

वीडियो में क्या कहा अनुज ने

वीडियो में मृतक अनुज ने बताया कि वो नेशनल लेवल का प्लेयर था. वो कहता है कि उसकी बड़ी बहन की शादी हुई, अच्छी लाइफ चल रही थी… एक बच्चा भी था, लेकिन उसके जीजा ने बहन को जिंदा जला दिया. बहन अपने बच्चे का ज्यादा ख्याला रखती थी, क्योंकि वह बीमार रहता था. उसके एक अंकल(चाचा) की भी हार्ट अटैक से मौत हुई. उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई. वो किसी और के साथ रहना चाहती थी. उनकी पत्नी दोनों बच्चों को भी लेकर चली गई. बच्चे अंकल से बात तक नहीं करते थे और हार्ट अटैक की वजह से उनकी भी मौत हो गई. दोनों लोग मेरे बेहद करीब रहे. उनकी मौत से मैं मेंटल ट्रॉमा में रहा और काफी सदमे में रहा.

अनुज आगे कहता है, ‘स्नेहा चाचा वाला केस से पहले मेरी जिंदगी में आ गई थी. स्नेहा ने ऐसा दिखाया कि वो बहुत अच्छी लड़की है. इसने (मृतक स्नेहा) ऐसा दिखाया कि इसकी जिंदगी में एक लड़का था, अंशु वो इसे बहुत परेशान कर रहा है. मैंने उस लड़के से उसका पीछा छुड़ाया। TOXIC RELATIONSHIP से बिना किसी को कुछ बताए. उसके बाद इसने (मृतक स्नेहा) ने ग्रांड प्रपोजल दिया, अच्छे से सजा कर. मुझे 2-3 दिन से लगने लगा था कि स्नेहा मुझे प्रपोज करना चाहती है, मैंने मना किया, क्योंकि मैं इसे खोना नहीं चाहता था.. मैंने अपने करीबियों को खोया था. हम दोनों BEST FRIEND रहेंगे, लेकिन रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, लेकिन वो नहीं मानी उसने मुझे प्रपोज किया और मैं मना नहीं कर पाया.

मेस के वर्कर के साथ किया अफेयर

शुरू में बहुत अच्छा चला, मुझे लगा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन ऐसा था नहीं… लास्ट ईयर मेरे अंकल की डेथ हुई तो मैं अपने बर्थडे पर घर गया हुआ था और वो यहीं रुकी हुई थी. उसके बाद SHE STARTED CHEATING, वो भी एक मेस वर्कर के साथ जिसका नाम आशुतोष पांडेय है. उसने कुछ पता नहीं चलने दिया, बिल्कुल भी नहीं… जब मैं सोने जाता था, उसके बाद वो उससे मिलने जाती थी, VH ( कोई ब्लॉक होगा संभवत) के पीछे, कैमरा चेक करवा सकते हैं आप. जब मैं सो जाता था तो उससे बात करती थी, कॉल और मैसेज पर और जब मुझसे मिलने आती थी तो सब कुछ डिलीट कर देती थी. 1 साल तक मुझे CHEAT किया. उस लड़के साथ भी फिजिकल हुई और मेरे साथ भी.

लास्ट दिसंबर से लड़ाइयां शुरू हुई

लास्ट दिसंबर से लड़ाइयां शुरू हुई. पहले सब नार्मल था, मेरी बातों की समझती थी. मैंने उससे कई बार कहा YOU ARE CHANGING. यह हमारे रिलेशनशिप को PROBLEM में ला सकता है. तुम बदल रही हो, लेकिन उस पर भूत सवार था. एक दिन अचानक वो रो रही थी और मुझे बुलाया और सब बता दिया. मैं अब तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा धोखा किया है. मैं तो शॉक था… यह क्या हुआ मेरे साथ. मैंने तो सच्चा प्यार किया था अपनी तरफ से… इसने नहीं किया। मैंने सच्चे दिल से अपना माना था… वैसे आजकल ऐसा होता नहीं है. लोग छोड़कर चले जाते हैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखते. मैंने पूछा उससे कि अब तुम क्यों बता रही हो मुझे… तुम्हे जाना है जाओ U CAN GO. तो उसने कहा नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना है. वो मुझे ब्लैकमैल कर रहा और टॉर्चर कर रहा है. मुझे इससे बाहर निकालो. मैंने सबकुछ भूलते हुए उसको बाहर निकाला और पूरी हेल्प की. SAFELY बाहर निकाला। फिर जिसको भी पता चल रहा था, उसको हमने यहीं बताया कि वो लड़के के पास इसकी कोई फोटो थी. वो ब्लैक मेल कर रहा था कि PIC घर भेज देंगे नहीं तो RELATIONSHIP में रहो. लेकिन ऐसा कुछ था नहीं… रियलिटी यह है कि 1 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे. वो लड़का इससे इमोशनली कनेक्ट था. लास्ट में स्नेहा ने उसे मना करना स्टार्ट कर दिया था, कि अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, बस अब तेरा हो गया. लेकिन एक बार आदमी इमोशनली कनेक्ट हो जाता है तो प्रोब्लम होती है न? तो इसनें जो भी कहा हो उसे सहन नहीं हुआ और ब्लैकमेल करने लगा. बाद में उस लड़के से मैं मिला उसने मुझे सब सच्चाई बताई. उसने बताया कि स्नेहा तुम अनुज के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसने बोला कि अनुज को पता ही नहीं लगेगा. हां, वो लड़का भी गलत था. जब उसे पता था कि ये लड़की ऐसी है तो वो कुछ भी कर सकता है, पर वो नहीं समझा… इंसान प्यार में पागल हो जाता है.

घर से लौटते ही बदल गई

स्नेहा मेरे सामने रोई… मुझे एक CHANCE दे दो और मैंने दिया. उसने मुझे बोला कि मैं लड़के की वजह से डिप्रेशन में जा रही हूं… मैं घर जा रही हूं, उस लड़के की वजह से. घर से वापस आने के बाद नई शुरुआत करेंगे, मैंने बोला OK ठीक है FINE. ये घर जाने के बाद और इसके तेवर बदल गए. चीजें बदलनी स्टार्ट हो गई. मैने काफी बार पूछने कि कोशिश की… चीजे सॉल्व करने कि कोशिश की, लेकिन चीज उतनी बिगड़ी रही. एक दिन इसने मुझसे बोला एक ब्रेक चाहिए… मैने पूछा कैसा ब्रेक? उसने कहा RELATIONSHIP से ब्रेक. मैंने पूछा कब तक का, उसने कहा- मुझे नहीं पता. मैंने कहा मैं HOPE तो रख सकता हूं न कि तुम वापस आओगी, उसने कहा नहीं… ये चीज़ ACCEPT नहीं हो रही थी मुझसे. एहसान न बोलो जो भी बोलो सच्चे दिल से प्यार किया इसे. मैंने इसको बोला मैं बदलने को तैयार हूं. बहुत कुछ झेला है मैंने. हर चीज सौंपने को तैयार था, लेकिन इसने मुझे छोड़ दिया.

लड़की दो आंसू बहा दे और तुम यकीन कर लोगे

काफी रोया मैं, लेकिन इसने मेरी कहानी बदल दी. इसमें अपने आसपास अपने दोस्तों को बताए कि अनुज और मैं रिलेशनशिप में थे. अनुज अब मुझे टॉर्चर कर रहा और मैं अब रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती हूं. अनुज मुझे ब्लैकमैल कर रहा है. इसने यह तक बोला कि अनुज ने मुझपर हाथ उठाया और लातों से मारा। जिस इंसान के लिए इतना किया, सब कुछ जानने के बाद उसकी हेल्प की. दोस्तों को सबकुछ बताया प्रूफ दिखाए. दुनिया की यही रियलिटी है कि लड़की दो आंसू बहा दे और तुम यकीन कर लोगे, एक लड़का हजार प्रूफ देता देता थक जाएगा, तुम यकीन नहीं करोगे. इसमें दो तीन जगह मेरी कंप्लेन भी की, DEAN ऑफिस और भी कहीं. मुझे बुलाया गया मैंने वहां अपनी कहानी सच्चे दिल से बताई. उन्होंने यकीन किया ऐसा मुझे लगा, लेकिन मेरे लिए कुछ किया नहीं. मेरी पढ़ाई, मेंटल और फिजिकली HURT हो रहा था. इसलिए कि उसे कोई PUNISHMENT मिलनी चाहिए. वो ऐसे ही आए खेले और चली जाए, उसे कोई फर्क न पड़े. मैंने उससे कहा दोस्त बनकर रह ले, लेकिन उसने मानने से मना कर दिया. मैंने यह भी ACCEPT कर लिया कि वो वापस नहीं आयेगी,

नए रिलेशन के लिए मुझे छोड़ा

उसके कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि वो अब किसी और रिलेशनशिप में है. और जबसे उसने मुझे छोड़ा है तबसे वो एक नए रिलेशन में है. फिर मुझे एक नई रियलिटी पता चलती है कि उसने मुझे छोड़ा इसलिए था कि उसे नए रिलेशन में जाना था. करण नाम है उसका. बाहर एजेंसी का लड़का है, यहां वीडियोग्राफी करने आता था. समर स्कूल होता था तो यहां वीडियोग्राफी करने आता था, लेकिन जब वो आता था तब हम रिलेशन में थे. मैं उसे बचा कर रखता था और कहता था वो लड़का अच्छा नहीं है FLIRT करता है. फ्लर्ट अच्छी वाली नहीं गंदी वाली, लेकिन वह समझी नहीं और उसी के साथ रिलेशनशिप में चली गई. मुझे इससे दिक्कत नहीं थी, वो दूसरी जगह जा रही है. दिक्कत होती है जब कोई दिखावा कर रहा होता है, झूठ बोल रहा होता है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा होता और साइड में मजे ले रहा होता है.

दोस्तों को उसने कहानी बताई…

मैं डिप्रेशन में हूं, अंदर अंदर घुट रही हूं, मर रही हूं मैं डॉक्टर के पास जा रही हूं… थैरेपी ले रही हूं जबकि ऐसा है नहीं। फैक्ट यह था कि वो उससे मिलने जाती थी. होटल में जाती थी और यह सब मुझे छोड़ने से पहले से स्टार्ट था. इसने मुझे USE किया आशुतोष पांडेय से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि वो इसे ब्लैकमेल कर रहा था. स्टार्टिंग वाले अंशु केस में मैं उसे बाहर निकाल चुका था, वो लड़का इसके घर से सामने रहता था. उसे लगा ये मुझसे प्यार करता है, इसका इस्तेमाल करो बाद में इसे लात मार देना. ये मेरा पागल बना रही थी, मैं इस बात को ACCEPT नहीं कर सका. इसने मेरा रिलेशनशिप कभी शार्ट आउट करने की कोशिश नहीं की, सबको पता है मैने बहुत कोशिश की. दुनिया तो प्रूफ से चलती है… इसको सजा दिलवाऊं, मेरे पास ऐसे कोई प्रूफ थे नहीं. कैसे कोर्ट जाऊं…

PUNISHMENT तो इसे मिलनी चाहिए थी जो इसने किया है

मैंने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद की है इसके चक्कर में. मां और बेटे का एग्जांपल देते हुए कहा, ‘मां को कुछ हो बेटा कुछ साल याद रखेगा और भूल जायेगा, लेकिन बेटे को कुछ हो जाए मां मरते दम तक नहीं भूलती. मैं एक तरफा प्यार कर के भी जी सकता था, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी. एक नहीं दो बार दिखा दिया इसने. मैने इससे रिक्वेस्ट किया कि मत जाओ छोड़कर… जब इससे कुछ नहीं हुआ तो मेरे खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, ताकि मैं बदनामी के चलते कैंपस छोड़ दूं या कॉलेज वाले निकाल दें. रो रोकर लड़की कुछ बता दें, फिर तुम कुछ भी बोलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता. यही चीज मेरे साथ भी हुई, इस चीज ने मुझे अंदर से तोड़ दिया. सामने से लोगों के हंसता खेलता हूं, लेकिन अंदर से टूटा हुआ हूं… खत्म हूं अंदर से. मेरे अंदर डर बैठ गया कि क्या मैं कभी किसी के साथ जिंदगी में रिलेशनशिप में आ भी पाऊंगा या नहीं. मैं किसी पर भरोसा कर पाऊंगा या नहीं. इतना सब कुछ करने के बाद किसी के साथ ऐसा हो वो भरोसा नहीं कर सकता. किसी पर मैं अब भरोसा नहीं करता. हर इंसान को शक की नजर से देखता हूं. मैं अंदर से टूट गया और बिखर गया. उसके बाद मेरे साथ एक और चीज हुई, मुझे ब्रेन कैंसर हो गया 3RD STAGE. मैंने यह बात सबको बता दी, लेकिन अपने पैरेंट्स को नहीं बता पाया… मुझमें हिम्मत नहीं हुई, रिस्क ज्यादा है 10% SURVIVAL के चांस हैं. मेरे पास मैक्स टू मैक्स 2 साल हैं. परिवार टूट जायेगा इसलिए नहीं बता रहा. अब इसलिए बता रह, क्योंकि मैं चला जाऊंगा. SELFISH, कायर, डरपोक, मॉन्स्टर कह लो जो भी बोलना है… मुझे बोल लो, उस लड़की को जीने का हक नहीं, वो लाइफ बर्बाद कर रही है. मुझे उसका लैपटॉप मिल गया था. मैंने दोनों स्नेहा और करण की चैट्स पढ़ी हैं. मुझे तभी पता चला था. जिस तरह से उससे बात कर रही है, उसको भी यूज कर रही है. उसको भी छोड़ देगी, एक और लाइफ खराब… लोगों की लाइफ में आती रहे कनेक्ट होती रहे मन भर जाए तो छोड़ती रहे… किसी न किसी को सजा देनी पड़ेगी न? मैं ही सही… कुछ सही करने के लिए कभी कुछ गलत करना पड़ जाता है. उसके पैरेंट्स से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और कहता हूं आपकी लड़की, आपकी लड़की कहलाने लायक नहीं है. अपने पैरेंट्स से भी कहता हूं हो सके तो माफ कर देना. अच्छा बेटा नहीं, लेकिन अच्छा इंसान बनूंगा. ऐसे इंसान को सजा दूंगा जो कई लोगों की लाइफ ख़राब कर चुका है. चलो चलते हैं अलविदा…