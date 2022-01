उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे फेज का मतदान 20 फरवरी को

third phase of UP assembly elections 2022 : यूपी के तीसरे चरण के मतदान के लिए नोटिफिकेशन 25 जनवरी को जारी की जाएगी. तीसरे फेज के लिए नॉमिनेशन की लास्ट डेट 1 फरवरी रखी गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 2 फरवरी को पूरी कर ली जाएगी. तीसरे फेज के लिए नाम वापसी की आखिरी तारीख 4 फरवरी रखी गई है. इस तीसरे चरण के लिए वोटिंग की तारीख 20 फरवरी रखी गई है.