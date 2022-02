UP Chunav: जब भगवा ड्रेस पहन पैदल वोट डालने पहुंचे 'योगी', VIDEO देखकर ही समझ पाएंगे क्या था 'झोल'

UP Chunav Voting: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Chunav 1st Phase Voting) में पहले चरण के लिए आज वोटिंग जारी है. पश्चिम उत्तर प्रदेश (UP Chunav) के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर जारी वोटिंग के बीच नोएडा में लोग उस वक्त अचंभित हो गए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह दिखने वाला एक शख्स वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंच गया. पहली नजर में तो लोगों को लगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ पैदल ही वोट डालने अपने समर्थकों के संग पोलिंग बूथ पर आए हैं, मगर जब गौर से देखा तो मामला कुछ और ही निकला.