UP Chunav 2022: थर्ड फेज में एटा, हाथरस, कन्नौज, इटावा सहित किन सीटों पर होंगे मतदान, देखें पूरी लिस्ट

Third Phase of UP Assembly Elections 2022 : चुनाव आयोग के मुताबिक, तीसरे चरण में यूपी के 54 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे. इन 54 विधानसभा सीटों में 15 सीटें एससी की भी शामिल हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार मतदान की अवधि एक घंटे बढ़ा दी गई है. इसी तीसरे चरण में एटा, हाथरस, फिरोजाबाद, टुंडला, शिकोहाबाद, कनौज और इटावा में भी चुनाव होंगे.