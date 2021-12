UPPET Paper Leak : दिल्ली के जिस पते पर दिया गया ठेका, वहां वर्षों से है बीयर गोदाम

Friend In Need Is Friend Indeed : एसटीएफ के अधिकारियों की मानें तो परीक्षा नियामक प्राधिकार सचिव संजय उपाध्याय और राय अनूप प्रसाद पुराने दोस्त हैं और इनकी दोस्ती के चलते ठेका बिना किसी जांच के दे दिया गया था. यह भी नहीं देखा गया कि जिस फर्म को ठेका दिया गया उसके पास प्रिंटिंग प्रेस है भी या नहीं. इस बात को लेकर अनूप प्रसाद और संजय उपाध्याय से एसटीएफ ने पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि दोनों की दोस्ती तब हुई जब शिक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय गौतमबुद्ध नगर में बतौर डाइट के प्राचार्य पद पर तैनात थे.