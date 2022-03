Uttar pradesh Election Results: रुझानों में BJP ने पार किया बहुमत का आंकड़ा, SP दूसरे नंबर पर

BJP Vs SP in UP: अब तक यूपी की 403 सीटों में से 390 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं. बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां 264 सीटों पर अपनी बढ़त बना चुकी हैं. अकेले बीजेपी 228 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की अगुवाई में सत्ता में लौटने का दावा कर रही समाजवादी पार्टी (SP) और उसकी सहयोगी पार्टियां दूसरे नंबर पर अपनी बढ़त बनाते हुए 119 सीटों पर आगे हैं.