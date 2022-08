Good News: पीलीभीत में बना यूपी का पहला  FPO ऑर्गेनिक हब, किसानों को होगा बड़ा फायदा

UP First FPO Organic Hub in Pilibhit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल के नारे के बाद यूपी के पीलीभीत में ऑर्गेनिक हब की शुरुआत की गई है. इस हब में जैविक उत्पादों की बिक्री की जा रही है. यहां मिलने वाले सभी उत्‍पाद सीधे किसान के खेत से लाए गए हैं.











