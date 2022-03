UP Election Result: राजा भैया लगातार 7वीं बार कुंडा से चुनाव जीत तो गए मगर 'बादशाहत' हो गई कम, जानें कैसे

UP Assembly Election Result: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election Result 2022) में लगातार सातवीं बार जीत दर्ज कर कुंडा के राजा भैया (Raja Bhaiya) के नाम से मशहूर रघुराज प्रताप सिंह (RAGHURAJ PRATAP SINGH) ने बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है. यूपी विधानसभा चुनाव (UP Vidhan Sabha Chunav Parinam) में प्रतापगढ़ की कुंडा (Kunda Seat) सीट पर एक बार फिर से रघुराज प्रताप सिंह ने जीत दर्ज कर ली है. यूपी की सियासत में इस सीट की बड़ी चर्चा रहती है, क्योंकि कुंडा में केवल एक ही शख्स का राज चलता है और वह हैं राजा भैया. राजा भैया ने भले ही समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव को हरा दिया हो, मगर इस बार उनकी सियासी बादशाहत कम हो गई है.