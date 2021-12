UP Weather: यूपी में 24 घंटे के भीतर थम जाएगी बारिश, अब शुरू होगा गलन और घने कोहरे का दौर

IMD Alert: उत्तर प्रदेश (UP Weather News) के ज्यादातर जिलों में पिछले 24 घंटे से जारी बारिश (Rain in UP) का सिलसिला अगले 24 घंटे के भीतर थम जाएगा. 29 दिसंबर को प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. बारिश की विदाई के साथ ही ठंड और कोहरे का आगमन हो जाएगा. प्रदेश के सभी शहरों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी.