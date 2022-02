सहारनपुर के DM ने देवबंद दारुल उलूम की वेबसाइट पर लगाई रोक, नोटिस जारी

सहारनपुर. इस्लामी शिक्षा के केंद्र दारुल उलूम (Darul Uloom) की एक आधिकारिक वेबसाइट (Ban On Official Website) पर सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने रोक लगा दी है. इस वेबसाइट पर गोद लिए बच्चे को लेकर फतवा अपलोड किया गाय था. ​​​​​​फतवा पिछले दिनों चर्चा का केंद्र भी बन गया था. इस मामले में एक व्यक्ति ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child) में शिकायत दर्ज कराई थी. और आयोग ने जिलाधिकारी को इस मामले में जांच करने के आदेश जारी किए थे. इस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने दारुल उलूम देवबंद को एक नोटिस भेजा. जिसके संबंध में दारुल उलूम देवबंद से उस नोटिस का जवाब आया है. नोटिस में लिखा गया है कि चाइल्ड राइट के बारे में जो भी लिंक वेबसाइट पर थे वे सब हटा दिए गए हैं.

वहीं, इस मामले में न्यूज़ 18 से खास बातचीत में जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय बाल आयोग में एक शिकायत की गई थी, जिसमें कहा गया था कि दारुल उलूम की वेबसाइट पर कुछ ऐसी सामग्री अपलोडेट है जो बाल राइट्स का उल्लंघन करती है. इस क्रम में जिला प्रशासन की ओर से उनको एक नोटिस जारी किया गया था. नोटिस का जवाब दिया गया है. उस जवाब में दारुल उलूम के मोहतमिम हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का जिक्र किया है. ऐसे में हम उसका परीक्षण करा रहे हैं.

उन विवादित लिंक को रिमूव कर दिया गया हैजिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षण कराने के बाद अगर इसमें कोई कानूनी उल्लंघन पाया जाता है तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी ने कहा कि वेबसाइट पर कुछ ऐसे लिंक थे जिनको रिमूव करने के लिए कहा गया था. लेकिन दारुल उलूम की तरफ से उन विवादित लिंक को रिमूव कर दिया गया है.