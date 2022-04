संभल में फैला हेपेटाइटिस सी संक्रमण, असमोली क्षेत्र के गांव में 129 लोग शिकार, जांच में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीम

Hepatitis C infection in UP: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली क्षेत्र के एक गांव में 129 लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित पाए गए हैं. इस संक्रमण की पुष्टि होते ही प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सक्रिय हो गये हैं. डीएम ने बीमारी को लेकर जांच स्वास्थ्य विभाग की टीमों को जांच में लगा दिया है. संक्रमण के फैलाव का मूल श्रोत क्या है इसका पता लगाया जा रहा है.