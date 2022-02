UP Chunav: यूपी में वोटिंग के बीच झड़प, RLD-BJP समर्थकों के बीच जमकर हुई मारपीट, VIDEO में देखें हाथापाई

UP Chunav 1st Phase Voting: विधानसभा चुनाव (UP chunav) के लिए उत्तर प्रदेश में आज पहले चरण की वोटिंग (UP Election First Phase Voting) जारी है. इस बीच शामली (Shamli News) में भारतीय जनता पार्टी और रालोद के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर है. शामली में फर्जी वोट डलवाने के आरोप में सपा-रालोद प्रत्य़ासी प्रसन्न चौधरी के समर्थकों और भाजपा समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई है. इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.