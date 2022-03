सोनभद्र में स्ट्रांग रूम के बाहर सपा वर्कर्स ने जमकर काटा बवाल, सरकारी गाड़ी में मतपेटी मिलने का आरोप

UP Chunav Result News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Chunav) में सात चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब 10 मार्च के नतीजों (UP Chunav Result) का इंतजार है. मतगणना (UP Chunav Counting) से पहले काउंटिंग स्थल के आसपास पुलिस की मुस्तैदी दिख रही है. इस बीच सोनभद्र में स्ट्रांग रूम के बाहर सपा कार्यकर्ता जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं. वजह है कि काउंटिंग स्थल के अंदर पेपर, मुहर ले जाते सरकारी वाहन को सपाइयों ने पकड़ा है. समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि काउंटिंग स्थल के बाहर भारी संख्या में जुटे सपाइयों ने दो वाहनों को पकड़ा, जिसमें गठरी और बक्से में पेपर मौजूद हैं.