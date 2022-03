BIG News: उत्तर प्रदेश में Tax Free हुई फिल्म 'The Kashmir Files', CM योगी का बड़ा फैसला

The Kashmir Files tax free in Uttar Pradesh: ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) फिल्म पर देशभर में जारी सियासत के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने बड़ा फैसला लिया है. उत्तर प्रदेश में 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म टैक्स फ्री (The Kashmir Files tax free in UP) हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया. बता दें कि इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया है और यह कश्मीर से 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन के दर्द की कहानी पर आधारित है.