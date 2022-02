10 मार्च को नतीजे आने के बाद क्या-क्या बयान देगा विपक्ष? पीएम मोदी ने चुटकी लेकर अभी ही बता दिया

UP Chunav: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Chunav) के लिए पीएम मोदी (PM Modi) ने आज यानी रविवार को उन्नाव (PM Modi in Unnao) में एक जनसभा को संबोधित किया और बताया कि 10 मार्च के नतीजे आने के बाद विपक्ष के क्या-क्या बयान सामने आएंगे. उन्नाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि 10 मार्च को जब चुनाव नतीजे आएंगे तो ये बयान देने वाले हैं कि हम तो इसलिए हार गए, हमारी जमानत इसलिए जब्त हो गई, ये भाजपा वाले इसलिए जीत गए क्योंकि वो जो भाजपा का टीका लगाया था, तो लोगों की अंगुली अंदर कमल पर ही जाती थी.