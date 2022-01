UP Chunav 2022: अखिलेश यादव ने किया नया वादा- सपा की सरकार आई तो 22 लाख युवाओं को IT सेक्टर में देंगे रोजगार

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) में जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने शनिवार को रोजगार को लेकर बड़ा वादा किया. उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश के 22 लाख युवाओं को आईटी क्षेत्र में रोजगार (Jobs in IT Sector) दिया जाएगा.