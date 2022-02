UP Chunav 2022: बीजेपी ने कितने मंत्रियों के काटे टिकट, किसकी बदली सीट और कौन है मैदान से बाहर, जानें सबकुछ

UP Assembly Elections 2022: भारतीय जनता पार्टी (BJP in UP) के उम्मीद्वारों की सूची आते ही सभी देखने लगते हैं कि किस-किस का कहां से टिकट कटा और कहां से किसको टिकट मिला. वैसे तो सत्ताधारी दल ने अपने ज्यादातर सीटिंग विधायकों के टिकट बरकरार रखे हैं, लेकिन टिकट कटने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है. ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि पार्टी ने अपने कितने मंत्रियों के टिकट काटे...