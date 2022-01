UP Chunav 2022 : बस वर्चुअल रैलियों के सहारे नहीं बीजेपी, मैदान में उतरे सभी बड़े नेता

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) पर कोरोना का ऐसा साया छा गया कि चुनाव आयोग (Election Commission) को रैलियों पर रोक लगानी पड़ी. ऐसी स्थिति में सभी राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया के जरिये ही प्रचार करने को मजबूर होना पड़ा. लगभग हर रोज ही वर्चुअल रैलियां हो रही हैं, लेकिन सत्ताधारी भाजपा (BJP in UP Polls) सिर्फ इसी के सहारे नहीं बैठी है. भाजपा के सभी बड़े नेता अब चुनाव प्रचार में जमीन पर उतर गए हैं. वे रैलियां तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनसंपर्क सघनता से शुरू कर दिया है.