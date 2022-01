UP Chunav 2022: फाइनल हो गई यूपी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट, कितने मतदाता बढ़े-कितने कटे, जानें प्रकाशन से पहले पूरी बात

UP Assembly Elections 2022: उत्तर प्रदेश (UP Assembly Elections 2022) में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से के लिए फाइनल वोटर लिस्ट (Voter List) पूरी तरह से तैयार हो चुकी है. फाइनल वोटर लिस्ट (UP Voter List) जारी करने से पहले 1 नवंबर से 5 दिसम्बर तक मतदाता सूची पुनिरिक्षण अभियान चलाया गया था. लखनऊ में मतदाता सूची का आज प्रकाशन होगा.