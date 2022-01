UP Assembly Elections Date: आपकी विधानसभा सीट पर किस फेज में कब होगी वोटिंग, इन 2 तस्वीरों से समझें यूपी चुनाव की ABCD

UP Assembly Elections date: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Election Date) का बिगुल बज चुका है. चुनाव आयोग (Election Commission) ने यूपी विधानसभा चुनाव (UP Chunav Phase wise Schedule) की तारीकों का ऐलान कर दिया है. यूपी (UP Election Dates) में सात चरणों में मतदान होंगे. चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Chunav Date) में विधानसभा चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी से होगी. 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण की वोटिंग होगी और 10 मार्च को नतीजे आएंगे. अब जब चुनाव आयोग ने पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है तो ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आपके इलाके में किस फेज में वोटिंग होगी और कब आपको वोट डालने जाना है. तो चलिए जानते हैं यूपी चुनाव (Elections Dates Announced) का पूरा कार्यक्रम.