UP Election Results 2022 live Update: यूपी में मोदी-योगी का जलवा कायम, सीतापुर से भाजपा की जीत, जानें कौन आगे-कौन पीछे

यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों (UP Election Result 2022) का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) की 403 विधानसभा सीटों पर वोटों (UP Chunav Result) की गिनती जारी है. उत्तर प्रदेश में किसके सिर सजेगा जीत का ताज? रुझानों ने इसके संकेत दे दिए हैं. अब तक के रुझानों (UP Election Result Trends) में यूपी में भाजपा की सरकार बनतती दिख रही है, यहां तक कि भगवा पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया है. आज यानी 10 मार्च को मतगणना (UP Chunav Counting) सुबह 8 बजे से शुरू जारी है.

-1.35 PM: Election Result- लखनऊ की 9 में से 7 सीटों पर BJP और 2 पर सपा आगे.

मोहनलालगंज से BJP के अमरेश कुमार 5958 वोट से आगे.

मलिहाबाद से BJP की जया देवी 9416 वोटों से आगे.

लखनऊ उत्तर से SP की पूजा शुक्ला 16458 वोटो से आगे.

लखनऊ पश्चिम से BJP के अंजनी श्रीवास्तव 5900 वोटों से आगे.

सरोजनीनगर से BJP के राजेश्वर सिंह 16631 वोटों से आगे.

लखनऊ मध्य से SP के रविदास मेहरोत्रा 12775 वोटों से आगे.

लखनऊ पूर्वी से BJP के आशुतोष टंडन 24653 वोटों से आगे.

लखनऊ कैंट से BJP के ब्रजेश पाठक 39877 वोटों से आगे.

BKT से BJP के योगेश शुक्ला 7979 वोटों से आगे.

1.28 PM: भाजपा को छोड़कर सपा में गये मंत्री दारा सिंह चौहान पीछे चल रहे हैं.

1.24 PM: कैराना विधानसभा सीट पर भाजपा और साप में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही.

13वें राउंड की गिनती के बाद बीजेपी ( मृगांका सिंह ) – 58270

सपा ( नाहिद हसन ) -52208

–1.10 PM: आज़मगढ़ : दीदारगंज विधानसभा से 11 राउंड में सपा प्रत्याशी 9214 वोट से आगे

कमलाकांत यादव सपा : 27339

कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा भाजपा : 18125

-12.57 PM: UP Election live- सीतापुर के हरगांव विधान सभा क्षेत्र से बीजेपी की जीत हुई. बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राही 33 हजार वोटों से विजयी.

12.50 PM: UP Election live- ओमप्रकाश राजभर बीजेपी प्रत्‍याशी से आगे चल रहे

यूपी चुनाव के नतीजों में सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर जहूराबाद सीट से आगे चल रहे हैं. ओमप्रकाश राजभर बीजेपी के कालीचरण से 12300 वोटों से आगे हैं.

12.40 PM -UP Election live: मऊ सदर सीट से मुख़्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पिछड़े

बीजेपी के अशोक सिंह से करीब 9 हजार वोटों से पीछे चल रहे हैं. यह सीट मुख़्तार अंसारी की परंपरागत सीट रही है. मुख़्तार अंसारी इस सीट से जेल में रहते हुए भी जीतते रहे हैं. 2017 में अब्बास अंसारी बसपा के टिकट पर घोसी सीट से लड़े थे और उनकी हार हुई थी.

-Election Result: कौन कहां से आगे

–कानपुर देहात जिले की रसूलाबाद विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कमलेश दिवाकर 1563 वोटों से आगे

–आज़मगढ़ : सगड़ी से पांचवें राउंड में सपा प्रत्याशी 8681 वोट से आगे

–महाराजगंज के फरेंदा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विरम चौधरी 12वें राउंड में भाजपा से 600 मतों से आगे

-अकबरपुर रनियां विधानसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी प्रतिभा शुक्ला इस समय सपा प्रत्याशी से 4959 मतों से आगे हरदोई सदर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के नितिन अग्रवाल 13816 मतों से 15 चक्र में आगे

-सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़े चंद्रशेखर आजाद 12वें राउंड की वोटिंग के बाद 3153 वोटों के साथ चौथे स्‍थान पर हैं.

-मीरापुर विधानसभा सीट पर 7 राउंड की गिनती के बाद भाजपा प्रत्याशी प्रशांत चौधरी आगे चल रहे हैं. उन्हें 23046 मत मिले हैं, जबकि रालोद प्रत्याशी चंदन चौहान को 19951 मत मिले हैं.

-केशव प्रसाद मौर्या 3296 वोटों से पीछे चल रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ 34 हजार तो अखिलेश यादव करीब 18 हजार वोटों से लीड कर रहे हैं.

-uttar pradesh assembly vidhan sabha chunav ke natije- आजम खान चार हजार वोटों से आगे चल रहे हैं.

-कुंडा विधानसभा में पांचवें चरण की मतगणना समाप्त होने के बाद जनसत्ता दल से रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया 2089 वोटों से आगे चल रहे हैं. कुंडा विधानसभा में राजा भैया और सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के बीच कांटे की टक्कर चल रही है.

-UP Chunav Parinam Live: गोरखपुर सदर सीट से भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 22 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं. सिराथू से अब केशव प्रसाद मौर्य भी आगे हो गए हैं. जबकि भाजपा मंत्री सुरेश राणा करीब 17 वोटों से पीछे चल रहे हैं. इसके अलावा, फाजिलनगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य 15 हजार वोट से पीछे चल रहे हैं. सपा कैंडिडेट दारा सिंह चौहान भी तीन हजार वोट से पीछे चल रहे हैं.

-Uttar Pradesh Live Vote Counting Updates: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से करीब 10 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं. वहीं करहल सीट से अखिलेश यादव भी लीड कर रहे हैं, जबकि सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं.

-कुशीनगर की सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है.

-फाजिलनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं

– तमकुहीराज विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पीछे चल रहे हैं.

-उत्तर प्रदेश के रुझानों की मानें तो यूपी में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनती दिख रही है. रुझानों में भाजपा की सीटें 260 पार कर गई हैं, जबकि सपा 117 सीटों पर लीड कर रही है. बसपा और कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार की ही तरह है.

-गोरखपुर-खजनी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी श्री राम चौहान 5805 मत पाकर आगे चल रहे हैं.

-UP Election Results Live Updates: गोरखपुर: कैम्पियरगंज सीट से तीसरे राउंड की गिनती के बाद फतेह बहादुर सिंह सपा प्रत्याशी काजल निषाद से 1600 वोट से आगे चल रहे हैं.

-UP Chunav Result Live Updates: लखनऊ की 9 सीटों में से 6 पर BJP और 3 पर सपा आगे.

लखनऊ कैंट से BJP प्रत्याशी ब्रजेश पाठक 1343 वोटो से आगे.

लखनऊ मध्य से BJP प्रत्याशी रजनीश गुप्ता 2094 वोट से आगे.

लखनऊ पश्चिम से BJP प्रत्याशी अंजनी श्रीवास्तव 875 वोट से आगे.

BKT से BJP प्रत्याशी योगेश शुक्ला 709 वोट से आगे.

लखनऊ पूर्वी से BJP प्रत्याशी आशुतोष टंडन 2058 वोटो से आगे.

मलिहाबाद से BJP प्रत्याशी जय देवी 1295 वोटों से आगे.

मोहनलाल गंज से सपा प्रत्याशी सुशीला सरोज 671 वोटो से आगे.

लखनऊ उत्तरी से सपा प्रत्याशी पूजा शुक्ला 2205 वोटों से आगे.

सरोजिनी नगर से सपा प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा 1106 वोटों से आगे.

-up election result live counting : लखीमपुर की आठ सीटों पर बीजेपी 6 पर तो सपा 2 पर आगे.

लखीमपुर खीरी सदर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी 2700 से आगे.

गोला विधानसभा से बीजेपी आगे

निघासन विधानसभा से बीजेपी आगे,

धौराहरा विधानसभा से बीजेपी 2000 वोट से आगे

मोहम्मदी विधानसभा से समाजवादी पार्टी आ

कस्ता विधानसभा से बीजेपी 1300 आगे,

श्रीनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी आगे

पलिया विधानसभा से समाजवादी पार्टी 5000 वोटों से आगे

-कुशीनगर की फाजिलनगर सीट पर सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा उम्मीदवार से 944 मतों से पीछे चल रहे हैं.

UP Election Results: शुरुआती रुझानों पर बोले अखिलेश, कहा-वक्त आ गया है अब ‘फैसलों’ का

-UP Election Result 2022 live Updates: लखीमपुर खीरी में बीजेपी 5 पर आगे तो

समाजवादी पार्टी 3 पर आगे चल रही है.

1.लखीमपुर खीरी सदर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी आगे

2.गोला विधानसभा से बीजेपी आगे

3.निघासन विधानसभा से बीजेपी आगे

4. धौराहरा विधानसभा से बीजेपी आगे

5.मोहम्मदी विधानसभा से समाजवादी पार्टी आगे

6.कस्ता विधानसभा से समाजवादी पार्टी आगे

7. श्रीनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी आगे भाजपा

-Uttar Pradesh Election Result 2022 live Updates: आगरा की सीटों से कौन आगे

1. आगरा दक्षिण सीट से बीजेपी के योगेंद्र उपाध्याय आगे.

2.आगरा कैंट सीट से बीजेपी प्रत्याशी मंत्री डॉक्टर जी एस धर्मेश आगे.

3. आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल आगे.

4.आगरा की फतेहाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी छोटे लाल वर्मा आगे .

5.आगरा की खेरागढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार 125 वोटों से आगे

6.आगरा की बाह सीट से बीजेपी प्रत्याशी रानी पक्षालिका सिंह आगे.

7.आगरा की उत्तर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम खंडेलवाल आगे.

8.आगरा ग्रामीण सीट से बीजेपी प्रत्याशी उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आगे .

9.आगरा की एत्मादपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी धर्मपाल आगे.

-UP Assembly Election Result 2022 Today Live Updates: यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले शुरुआती रुझानों में भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. अब तक 314 सीटों के रुझानों में भाजपा 214 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 88 सीटों पर आगे है. बसपा और कांग्रेस 5-5 सीटों पर लीड कर रही है.

-Uttar Pradesh Election Result 2022 live: 276 सीटों के आए शुरुआती रुझान में भाजपा बहुमत के करीब पहुंचती दिख रही है. शुरुआती रुझानों में भाजपा अभी 192 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि सपा 73 सीटों पर आगे है.

-Live Uttar Pradesh Election Result 2022: यूपी में अब तक 266 सीटों के शुरुआती रुझान आ चुके हैं, जिसमें भाजपा 188 सीटों पर तो सपा 70 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं, बसपा 7 सीटों पर तो कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है.

-UP Election Result: करहल से अखिलेश यादव तो फाजिलनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं. कुंडा से राजा भैया भी सपा के गुलशन से आगे हो गए हैं.

-सुबह एक घंटे यानी 9 बजे तक के शुरुआती रुझानों में भाजपा की बढ़त बनी हुई थी. भाजपा गठबंधन करीब 87 सीटों पर आगे चल रहा था, वहीं समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर बढ़त बनाती हुई भाजपा का पीछा कर रही थी. इसके अलावा, मायावती की बसपा भी 4 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस की 4 और अन्य की 1 सीट पर बढ़त है. बता दें कि सुबह 9 बजे तक 132 सीटों के रुझान आ चुके थे.

-सुबह आठ बजे से यूपी में काउंटिंग जारी है और शुरुआती रुझानों (UP Election Result Trends) में भाजपा आगे चल रही है.

इन दिग्गजों के भाग्य का होगा फैसला

इस बार का यूपी चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) और अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. यूपी चुनाव में गोरखपुर सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, करहल सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, करहल से भाजपा कैंडिडेट केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, सिराथू से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, फाजिलनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य, सरधना से बीजेपी के संगीत सोम, रायबरेली से बीजेपी की अदिति सिंह, तमकुहीराज से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जहूराबाद से सुभासपा के ओमप्रकाश राजभर, हस्तिनापुर से कांग्रेस की अर्चना गौतम, जसवंतनगर से शिवपाल सिंह यादव, कुंडा से राजा भैया, नोएडा से बीजेपी के पंकज सिंह समेत कई दिग्गजों के भाग्य का आज फैसला होगा.

(UP Exit Poll) एग्जिट पोल में क्या है अनुमान

यूपी चुनाव के आखिरी चरम की वोटिंग खत्म होने के बाद सोमवार कोविभिन्न समाचार चैनलों और एजेंसियों द्वारा दिखाए गए एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने का दावा किया गया है. हालांकि उनमें सपा की सीटों की संख्या पहले से अधिक होने की संभावना भी जताई गई है. इसके अलावा बसपा के दहाई के अंक तक सिमट जाने और कांग्रेस को 10 से कम सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है. न्यूज 18 के महापोल ऑफ पोल्स में भी यूपी में भाजपा की सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई है. हालांकि, आज के नतीजों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यूपी में एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सही साबित होते हैं.

पिछले चुनाव में क्या थे नतीजे

योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह सामान्य निर्वाचन के बाद लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति होंगे. भाजपा ने वर्ष 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी. पिछले विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को 403 में से 312 सीटों पर जीत हासिल की थी. वहीं, उसके सहयोगियों अपना दल (सोनेलाल) को नौ और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को चार सीटें मिली थी. भाजपा ने इस बार अपना दल (सोनेलाल) और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बार राष्ट्रीय लोक दल तथा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समेत कई क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है.

किस चरण में कितना फीसदी मतदान

पहला चरण- 60 फीसदी

दूसरा चरण-64 फीसदी

तीसरा चरण-61 फीसदी

चौथा चरण-60 फीसदी

पांचवां चरण-57.32 फीसदी

छठा चरण-55.7 फीसदी

सातवां चरण- 57.5

उत्तर प्रदेश चुनाव का पूरा कार्यक्रम

पहला फेज: 10 फरवरी

दूसरा फेज-14 फरवरी

तीसरा फेज- 20 फरवरी

चौथा फेज- 23 फरवरी

पांचवां फेज- 27 फरवरी

छठा फेज- 3 मार्च

सातवां फेज- 7 मार्च

किस चरण में कितनी सीटों पर मतदान (कुल सीटें 403)

पहला चरण -58

दूसरा चरण-55

तीसरा चरण-59

चौथा चरण-60

पांचवां चरण-60

छठा चरण-57