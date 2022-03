UP Chunav Result 2022: मुस्लिम बेल्ट में भी बीजेपी ने किया बेहतरीन प्रदर्शन, जानें कहां किसे मिली जीत

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Chunav 2022) में भारतीय जनता पार्टी (BJP wins in UP) प्रचंड जीत के साथ दोबारा सरकार बनाने जा रही है. राज्य की 403 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगियों ने इस बार 273 सीटें अपने नाम की है. इसमें दिलचस्प बात यह है कि भगवा दल ने मुस्लिम बेल्ट के तौर पर शुमार पश्चिमी यूपी की 25 सीटों पर जीत हासिल की है.