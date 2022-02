इस बार राजा भइया और अखिलेश यादव में क्यों है अनबन, आखिर क्यों पड़ी दोनों की बीच दरार, जानें सबकुछ

raja bhaiya and akhilesh Yadav face to face in Kunda: इस बार कुंडा में राजा भइया और सपा के मुखिया अखिलेश यादव आमने-सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं. अखिलेश यादव ने राजा भइया के खिलाफ कुंडा में चुनाव प्रचार भी किया है. यह पहली बार है जब अखिलेश यादव ने राजा भइया के लिए अपना उम्मीदवार उतारा है. इससे पहले सपा ने राजा भइया के खिलाफ अपना उम्मीदवार कभी नहीं उतारा था. आखिर कुंडा में ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण अखिलेश यादव को राजा भइया के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करना पड़ा.