COVID-19 Third Wave: IIT कानपुर के प्रोफेसर का दावा हुआ सही तो यूपी के लिए होगी बड़ी राहत वाली खबर

कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर (Coronavirus Third Wave) को लेकर आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) के प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल ने अपने गणतीय मॉडल के हिसाब से एक नया दावा किया है. प्रोफेसर अग्रवाल का यह दावा अगर सही साबित होता है तो उत्तर प्रदेश (corona cases in UP) के लिए बड़ी राहत की खबर होगी. प्रो. अग्रवाल अपने गणितीय मॉडल के आधार पर कोरोना संक्रमण को लेकर पहले भी कई आंकलन पेश कर चुके हैं, जो अक्सर सही साबित हुई हैं.