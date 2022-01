UP News: कानपुर-कन्नौज के बाद अब वाराणसी की बारी, गुटखा कारोबारी के घर CGST ने की छापेमारी

Raid in Varanasi: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में विधानसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग (IT Raid) और जीएसटी टीम का एक्शन जारी है. कानपुर और कन्नौज के बाद अब वाराणसी (Raid in Varanasi) में सीजीएसटी (CGST) की टीम ने गुटखा कारोबारी लक्ष्मीकांत पांडेय के घर पर छापेमारी की है.