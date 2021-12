Varanasi: अलग पूर्वांचल राज्य के लिए जलाए गए दीये से सुलग उठा अस्सी घाट, लपटें देख सहमे लोग

Fire Broke Out with Lamps in Varanasi: वाराणसी के अस्सी घाट पर पृथक पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर 21 हजार दीये जलाए गए. लेकिन उचित दूरी का ख्याल रखे बगैर जलाए गए दीयों की लौ ने भीषण आग का रूप ले लिया. यह देख लोग सहम गए. आग इतनी भयानक थी कि पानी की बौछारें डालकर बुझाई गई. आयोजन की कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी. आयोजकों ने कहा कि घाट पर दीया जलाने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है. शुक्र है कि आग ने किसी बड़े हादसे का रूप नहीं लिया.