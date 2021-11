Kashi Visit: पीएम नरेंद्र मोदी का तीन दिनी वाराणसी दौरा, करेंगे श्रीकाशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण

PM's Three day Visit and UP Election 2022: श्रीकाशी विश्वनाथ धाम (Kashi Vishwnath Dham) का लोकार्पण (Inauguration) करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) 13 दिसंबर (13th December) को वाराणसी आने वाले हैं. खबरों के अनुसार पीएम मोदी तीन दिन काशी में रह सकते हैं. शासन की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को तीन दिन की प्रस्तावित कार्ययोजना भेजी गई है, जो 13 से 15 नवंबर के बीच की है.