Surya Grahan 2022: सूर्यग्रहण के बाद जरूर करें ये 5 काम, काशी के ज्योतिषी से जानिए सबकुछ

Must do this after solar eclipse: काशी के ज्योतिषाचार्य स्वामी कन्हैया महाराज ने बताया कि ग्रहण के बाद लोगों को गंगा या पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए. यदि कोई व्यक्ति गंगा में स्नान नहीं कर पाता तो उसे पानी में गंगा जल डालकर फिर उस पानी से नहाना चाहिए. गंगा स्नान के बाद गरीब और जरूरतमंदों में चावल, अनाज और गुड़ का दान करना चाहिए. इससे ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है.











