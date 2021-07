UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Election) की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है. मिशन 2022 (UP Mission 2022) की शुरुआत भाजपा मठ मंदिरों से करने वाली है.

वाराणसी. उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 (UP Mission 2022) की सियासी जंग की बिसात बिछने लगी है. दूसरी पार्टियां जहां अभी पार्टी के भीतर जिम्मेदारियां तय करते हुए संगठन को मजबूती देने की कोशिश में है, तो वहीं भाजपा ने मैदान में बल्लेबाजी शुरू कर दी है. अपने मिशन की शुरुआत भाजपा (BJP) मठ मंदिरों से कर रही है. भाजपा ने अपना प्रचार अभियान तेज करते अगले डेढ़ महीने के कार्यक्रम का मसौदा तय कर लिया है. शुरुआत गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले 23 जुलाई यानी कल से होगी. इस दिन काशी समेत सभी मंडलों में भाजपा के पदाधिकारी, विधायक और सांसद किसी न किसी मठ, मंदिर में आपको संतों, पुजारियों और आचार्यों का आशीर्वाद लेते दिखाई देंगे.







आशीर्वाद के बदले कहीं किसी संत को अंगवस्त्रम पहनाया जाएगा, तो कई फल, मिष्ठान से शिष्टाचार करते हुए उनका सम्मान होगा. अब क्योंकि वक्त चुनाव का है तो ऐसे में इसे चुनाव से जोड़कर ही देखा जाएगा. लेकिन भाजपा का कहना है कि संतों का सम्मान हमेशा से वो करती आई है. वाराणसी के महानगर अध्यक्ष विद्याशंकर राय ने बताया कि चुनाव का बिगुल हम बजा चुके हैं. हम लगातार चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं. मंडल स्तर पर जितने भी मठ, मंदिर हैं, उनकी सूची बना ली गई है. पदाधिकारी और विधायक सभी मठों और मंदिरों में जाएंगे और पूजन करेंगे.



महामंडलेश्वर ने दिया बड़ा बयान



निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी महाराज का कहना है कि भाजपा हमेशा संतों के साथ है और संत भी भाजपा के साथ है. रही बात चुनाव की तो कम से कम भाजपा को चुनाव के समय ही सही, संतों की याद तो आई. दूसरी पार्टी को तो संतों की कभी याद नहीं आती. सपा मुखिया अखिलेश यादव के कार्यकाल में वाराणसी में धार्मिक यात्रा के दौरान हुए लाठीचार्ज को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जो किया था, वो निंदनीय है. अखिलेश ने माफी मांगी तो छिपकर माफी मांगी. स्वामी आशुतोषानंद गिरी महाराज का कहना है कि अगर भाजपा का भाग्य अच्छा है तो कोई बांट नहीं सकता. अगर दूसरी पार्टियां भी आएंगी तो उन्हें भी आशीर्वाद मिलेगा. वोट और आशीर्वाद को जोड़कर नहीं देखना चाहिए



कांग्रेस ने किया पलटवार



कांग्रेस की ओर से वाराणसी के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा का कहना है कि बीजेपी ढकोसले वादी पार्टी है. मंदिर और साधु संतों से इतना प्रेम था तो सबसे पहले कोरोना काल में इन्होंने शराब की दुकानें क्यों खोलीं और सबसे अंत में मंदिर खोला. उन्होंने कहा,'अगर आप इतने बड़े साधु संत प्रेमी हैं तो कोरोना काल में भी याद कर लिए होते. चुनाव में वोट के लिए ये सब कर रहे हैं. इसका फायदा अब बीजेपी को नहीं मिलेगा'. वहीं सपा के एमएलसी आशुतोष सिन्हा कहते हैं कि गुरुओं का सम्मान हम सभी हमेशा करते आए हैं लेकिन भाजपा का मकसद चुनावी है. BJPCM Yogi AdityanathUP Assembly Election 2022