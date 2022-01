UP में भी वीकेंड कर्फ्यू? ओमिक्रॉन खतरे के बीच UP में बढ़ सकती हैं पाबंदियां, क्या-क्या हो सकता है बंद

Weekend curfew strict restrictions may be implemented in UP: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में ओमिक्रॉन (Omicron) के खतरे और कोरोना वायरस (Corona in UP) के बढ़ते मामलों को देखते हुए और भी पाबंदियां बढ़ सकती हैं. चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश कोरोना फिर सिर उठा रहा है, ऐसे में इसकी भयावह रफ्तार को देखते हुए उत्तर प्रदेश में फिर से सख्ती बढ़ेगी. माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिनेमा हॉल, मॉल, स्वीमिंग पूल, जिम और पार्क बंद हो सकते हैं. हांलांकि, इस पर आज की अहम बैठक में फैसला हो जाएगा. इतना ही नहीं, दिल्ली और पंजाब में वीकेंड कर्फ्यू के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है.